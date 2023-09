Il Tempo | Incognite in difesa per Sarri

Come riportato da Il Tempo, stamattina sarà già tempo di rifinitura, di test, di possibili scelte. Con un calendario così fitto di impegni difficile prevedere quelle che saranno gli undici che manderà in campo Maurizio Sarri a San Siro.

Poche certezze e tanti punti interrogativi. A cominciare dalla difesa, anche se è complicato pensare a una rivoluzione del reparto dopo il primo clean sheet ottenuto in stagione. Il problema per la Lazio è la forza fisica di Theo Hernandez e Rafa Leao sulla corsia di destra. Per questo Lazzari è destinato al ritorno in panchina, con Marusic dirottato su quella fascia per contrastare lo strapotere rossonero. Sulla sinistra ballottaggio tra Hysaj e Pellegrini, con l’albanese avanti nelle gerarchie. La coppia al centro, a protezione di Provedel, sarà composta ancora una volta da Casale e Romagnoli.

A centrocampo Luis Alberto è intoccabile, così come Vecino, il vero equilibratore della mediana in questo avvio di stagione. A questo punto l’unico nodo da sciogliere riguarda la scelte del regista: Rovella è reduce da una grande prestazione col Toro, ma Cataldi è pronto a giocarsi le sue carte. In avanti, salvo sorprese, Zaccagni e Felipe Anderson in appoggio di Immobile.

