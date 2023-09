Lotito: “Stadio? Il Flaminio non è l’unica ipotesi. Serve una figura per la gestione della costruzione degli impianti sportivi”

Nella giornata odierna, durante l’evento Berlusconi Day andato in scena a Paestum, il Presidente Lotito è intervenuto ai microfoni di Adnkronos toccando diversi temi, tra cui quello della costruzione dello stadio. Il patron ha proposto una nuova figura che si occupi della gestione della costruzione degli impianti sportivi: “E’ l’unica soluzione per fare gli stadi, solo così si risolve il problema e si superano quelli che purtroppo sono gli interessi locali. C’è una persona terza, al di sopra di tutti, che valuta le cose con distacco e obiettività.”

Lotito ha poi parlato del Flaminio come possibile stadio di proprietà della Lazio: “Non è l’unica ipotesi, laddove dovessero esserci delle problematiche specifiche, insuperabili, e mi riferisco al numero degli spettatori, alle infrastrutture e a tutta una serie di requisiti necessari affinché una società investa nello stadio, troveremo un’alternativa, che non necessariamente dovrebbe essere a Roma ma potrebbe anche essere in territori limitrofi. Roma è contornata da diversi comuni, attaccati alla capitale, come ad esempio Fiumicino, che ha tutti i requisiti per ospitare uno stadio. Non ho detto che debba essere lì, ma è una zona che ha l’aeroporto, la metropolitana di superficie, l’aspetto viario idoneo, per far capire cosa serve.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: