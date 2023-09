Milan-Lazio, la designazione arbitrale

ROMA – La settima giornata di Serie A vede in programma, come match copertina, la sfida tra Milan e Lazio, big match a cui le due squadre arrivano con situazioni di classifica molto diverse. I rossoneri, infatti, comandano il tabellone insieme all’Inter a quota 15 punti, mentre i biancocelesti sono reduci appena dalla seconda vittoria in campionato, contro il Torino all’Olimpico. Maurizio Sarri cerca quindi continuità per risalire ulteriormente la classifica, ma a San Siro, dove la Lazio non vince dal 2019, a partire favoriti sono gli uomini di Stefano Pioli, che, secondi gli analisti di Planetwin365 e William Hill, vedono la vittoria rispettivamente a 1,74 e 1,75. Per il segno «2», invece, si sale a 4,80, con il pareggio che oscilla tra 3,70 e 3,80.

Per quanto riguarda il numero di gol previsti, riporta Agipronews, l’Under si attesta a 1,80, leggermente in vantaggio sull’Over, a 1,90, nonostante il secondo si sia verificato in tutte le tre trasferte che hanno vista impegnata la Lazio in questa prima fase di campionato (con due sconfitte, contro Juventus e Lecce, e una vittoria, contro il Napoli). Parità perfetta, inoltre, sulla giocata Goal/No Goal, entrambe a 1,85.

Dopo il gol nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, Noah Okafor dovrebbe partire nuovamente dalla panchina, lasciando spazio a Olivier Giroud, leader del mercato marcatori a 2,40, seguito a ruota dal compagno Rafael Leao, a 2,90. A 4, invece, Ciro Immobile, con Felipe Anderson e Mattia Zaccagni a 6.

