Luigi Immobile dopo il messaggio ‘equivoco’ spiega: “Mi sono stancato di leggere ingiurie” – FOTO

A pochi minuti da Milan-Lazio due storie Instagram ‘equivoche’ hanno creato allarmismo tra i tifosi della Lazio: prima la moglie di Immobile, poi il fratello, hanno scritto dei post che non sono stati compresi e che molti hanno pensato avessero a che fare con il fatto che Ciro non fosse tra i titolari di Sarri.

“La riconoscenza è un raro fiore” ha scritto Jessica, mentre Luigi si è limitato a postare una emoticon con la faccia disgustata. Ora quest’ultimo ha postato un nuovo messaggio, chiarendo la situazione: “Mi trovo costretto a dover rispondere alle accuse che mi sono state rivolte. Io non mi ritengo un esperto di calcio e mai andrò contro una decisione di un adesso ai lavori… ma mi sono stancato di leggere ingiurie contro me, i miei figli e i miei nipoti per quelle che secondo voi sono scelte ovvie. Vi invito ad usare un po’ di testa prima di scrivere certe cose. Buona continuazione a tutti e forza Lazio“. Evidentemente quindi il risentimento dei famigliari del bomber laziale era nato per qualche commento di troppo spuntato sui social e volto ad attaccare il giocatore, niente a che vedere con le scelte di Sarri.

