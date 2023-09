Milan-Lazio, Hysaj: “Partita importantissima. Dobbiamo essere sempre concentrati e non dare troppi spazi”

A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Milan-Lazio allo Stadio San Siro di Milano, il difensore biancoceleste, Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della gara in programma quest’oggi. Queste le sue dichiarazioni:

“Sappiamo tutti che il Milan è una grande squadra, ha grandi giocatori. Ma noi, in certe partite, siamo riusciti a metterli in difficoltà. Dobbiamo essere sempre concentrati e non dare troppi spazi ai giocatori che hanno davanti. Oggi ci serve una grande testa, al 100%. Dobbiamo tirar fuori il meglio di noi oggi perché sarà una partita importantissima”.

Hysaj, per presentare Milan-Lazio, è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre gara: “Gara complicata come sempre, abbiamo sempre avuto difficoltà in questo stadio. Oggi dobbiamo tirare fuori quella grinta e determinazione che abbiamo mostrato nella scorsa partita. Se giochiamo il nostro calcio, quello che sappiamo fare noi, sicuramente possiamo metterli in difficoltà. Poi si sa che loro sono una bella squadra, una squadra di ripartenze, dobbiamo stare attenti e concentrati in questa cosa qua. La vittoria contro il Torino ci aiuta perché siamo in un momento un po’ difficile, fare risultati e vincere sicuramente ci darà una mano a uscire da questa situazione”.

