Milan-Lazio, i convocati di Sarri

Tra poche ore andrà in scena la sfida di campionato tra Milan e Lazio, gara valida per la settima giornata di Serie A. Un match ostico per entrambe le squadre, che arrivano all’incontro in condizioni diverse. La Lazio ha avuto un nunzio di stagione molto difficoltoso, tra punti persi e prestazioni deludente che rappresentano solo un lontano ricordo della squadra dell’anno scorso. L’ultimo successo casalingo contro il Torino però, potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per gli uomini di Sarri, alla ricerca di punti preziosi a San Siro. Il Milan di Pioli invece ha avuto un buon avvio di campionato, nonostante il derby perso malamente contro l’Inter, e dopo l’ultimo successo in trasferta con il Cagliari è pronto a dare continuità ai propri risultati.

La gara si prospetta importante anche per un giocatore in particolare. SI tratta di Ciro Immobile, attaccante biancoceleste finora poco profilino in stagione. Il bomber campano è alla ricerca della migliore condizione che gli permetta di raggiungere i numeri a cui ha abituato tutti i tifosi laziali. La sfida di oggi potrebbe rappresentare un crocevia importante anche per lui, che ha nel Milan una delle sua vittime preferite. Immobile infatti ha realizzato otto gol contro il Milan nel massimo campionato: a partire dal suo primo centro contro i rossoneri nella competizione (febbraio 2014) è il giocatore che ha messo a segno più reti contro il Diavolo in Serie A TIM (tre di queste sono arrivate al Meazza).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: