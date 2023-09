Milan-Lazio, le probabili formazioni

Dopo un inizio a rilento che ha contraddistinto fin qui il campionato della Lazio, e dopo un deludente pareggio casalingo con il Monza arrivato in seguito al miracolo firmato Provedel in Champions League, con il Torino la Lazio ha finalmente ritrovato i tre punti in campionato: un risultato pesante, che è valso al gruppo biancoceleste la seconda vittoria di questo campionato. A fronte di un avversario che da sempre nelle ultime stagioni aveva messo in difficoltà lo spartito di Sarri, nonostante un primo tempo dominato dalla tensione, la Lazio è riuscita prima a sbloccare il match, per poi a gestire il pallone con una ritrovata serenità che ha condotto il gruppo al raddoppio.

Superato l’ostacolo granata, già da domani servirà concentrazione massima per gli uomini di Sarri, che si troveranno opposti al Milan di Stefano Pioli: il fischio del match di San Siro è in programma alle 18.00. Se battendo la squadra di Juric il tecnico toscano si è tolto un gran peso, dato che mai fino allo scorso mercoledì era riuscito a battere i granata da quando siede sulla panchina della Lazio, domani c’è una nuova occasione per cercare di sovvertire uno dei pochi tabù rimasti. Dal suo arrivo a Roma, Sarri ha affrontato in tre occasioni il Milan a San Siro, uscendo sconfitto dalla “Scala del Calcio” in tutte tre le sfide. Nella stagione 2021-2022 due furono gli appuntamenti: prima il 12 settembre, quando Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic firmarono il 2-0 finale, al termine di una sfida che non vide mai i biancocelesti in partita. Pochi mesi dopo, ancora a San Siro, la Lazio giocò i quarti di finale di Coppa Italia proprio con i rossoneri, uscendo rovinosamente sconfitti per 4-0: a firmare il successo Leao, la doppietta di Giroud e la rete finale di Kessie. Il 6 maggio scorso arrivò un’altra sconfitta per i biancocelesti, che ormai vicini al raggiungimento della Champions League, non riuscirono a frenare le pericolose avanzate rossonere: al minuto 29’ il punteggio era già sul 2-0, con le decisive reti di Bennacer e Theo Hernandez.

Per sovvertire un inizio di stagione ancora oggi deficitario, la Lazio dovrà cercare di dare continuità al successo dello scorso mercoledì. Per arrivare al meglio alla trasferta europea con il Celtic, tornare da San Siro con dei punti potrebbe incrementare non poco la fiducia di un gruppo alla ricerca delle sensazioni dello scorso anno, in cui fase difensiva e solidità erano diventate le parole chiave di una stagione praticamente perfetta.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: