Milan-Lazio, Luis Alberto: “Nonostante il ko siamo sulla strada giusta. Rovella? Ha personalità”

La Lazio cade, di nuovo, a San Siro: vince il Milan 2-o e i biancocelesti rimango a quota 7 punti in classifica. Il tecnico laziale Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn ha analizzato il ko: “Primo tempo notevole, abbiamo la responsabilità di non aver concretizzato le situazioni create. Abbiamo sofferto i primi 15 minuti del secondo tempo per poi fare una buona prestazione tra i due gol. E’ difficile venire qui e pensare di non soffrire mai; i gol sono arrivati da due accelerazioni ma la strada mi sembra quella giusta, non eravamo poi in una difficoltà disperata. Castellanos? Ha fatto un buon primo tempo ma poi ha avuto qualche difficoltà a farci salire nel secondo; per essere il debutto è stata una buona gara. Rovella viene da un infortunio, gli volevo dare tempo per ritrovare la miglior condizione: mi sta sorprendendo anche in fase difensiva. Immobile? Penso di recuperarlo, non è uscito benissimo dalla partita di Torino e aveva un affaticamento. Stamattina non se la sentiva di giocare dall’inizio. Per quanto riguarda l’impegno di Champions, è un lusso ma la vita ce la giochiamo in campionato perché l’obiettivo sarebbe riconquistarsi l’Europa. Non è detto poi che le difficoltà che abbiamo la domenica, le rivediamo anche in Champions”.

