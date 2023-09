Milan-Lazio, Okafor: “Contento per la vittoria e per il gol”

Nella vittoria del Milan ai danni della Lazio c’è anche lo zampino di Okafor che ha siglato la seconda rete dei rossoneri. Così ha parlato del match a Danz il milanista: “Felici di essere qui, sto lavorando tanto. Oggi sono felice sia dei tre punti che del gol. Posizione? Sono contento di giocare a sinistra, ma sono a completa disposizione del mister e mi metto ovunque voglia. Sono molto felice di essere in Serie A, ma voglio continuare a lavorare per fare bene per il club”.

