Milan-Lazio, Pioli: “Meglio nel secondo tempo. Abbiamo vinto con merito”

Il Milan si impone sulla Lazio vincendo a San Siro 2-0, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: “Avevamo preparato la gara per cercare la profondità, palleggiando meno. Nel primo tempo ci siamo allungati e abbiamo preso delle ripartenze, nel secondo tempo invece siamo stati compatti e più energici: la squadra ha messo entusiasmo, non è facile giocare ogni tre giorni ma i ragazzi sono stati bravi ed abbiamo vinto una gara difficile con merito. Adli dopo la standing ovation? Era la prima gara e secondo me si è visto, ma sta crescendo tanto ed è uno dei titolari, nel senso che fa parte dei 20 che possono giocare sempre; ora deve continuare a crescere. Musah ha più caratteristiche di inserimento, ha gamba e corsa e questo ha favorito Pulisic, abbiamo avuto tanti 1 contro 1. A centrocampo abbiamo molte caratteristiche, ora procediamo un passo alla volta e domani faremo le valutazioni degli infortuni. A Giroud ho fatto i complimenti; i centravanti sono contenti quando giocano e segnano e oggi magari era meno felice“.

