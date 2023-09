Milan-Lazio, Pulisic: “Siamo stati più aggressivi nel secondo tempo e siamo riusciti a vincere”

Pulisic a Dazn ha commentato il successo del Milan sulla Lazio, suo il gol del momentaneo 1-0: “Abbiamo spinto tanto anche all’inizio ma nel secondo tempo siamo stati sicuramente più aggressivi e siamo riusciti a vincere. Mi sto divertendo, non sono qui da tanto ma le cose migliorano di partita in partita. Quanti gol voglio fare? Non voglio contarli, ma cercherò di farli pesanti, da tre punti. Scudetto? Abbiamo buone chances ma doppiamo pensare gara dopo gara, oggi è andata bene ma testa alla prossima”.

