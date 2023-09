MOVIOLA – Massa fa fatica a gestire una partita fisica: giusto il gol annullato a Pedro

Termina i match di questa settima giornata di Serie A tra Milan e Lazio. Ad avere la meglio sono stati i rossoneri che si sono imposti sui biancocelesti con il risultato di 2-0. A dirigere la gara è stato il fischietto Davide Massa, il quale ha dovuto guidare un match molto fisico. Tanti i falli commessi da entrambe le parti, sopratutto nel primo tempo, non sempre ravvisati dall’arbitro. Nella prima frazione manca infatti un giallo sul regista del Milan Adli, il quale si è reso protagonista di diversi interventi scorretti. Tuttavia, per Massa non ci sono stati episodi che lo hanno dovuto impegnare nei primi 45′. Nel secondo tempo vengono invece estratti i primi cartellini, due in totale per la Lazio e 3 tra le file dei rossoneri. Alla fine del match, è stato giustamente annullata la rete del momentaneo 1-2 segnata da Pedro per la Lazio. Immobile, che gli ha fornito l’assist, era infatti in posizione di fuorigioco, confermato dopo il controllo del VAR.

