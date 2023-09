PAGELLE – Continuità di Rovella, in ombra Luis Alberto. Poche responsabilità di Provedel

Provedel 6,5 – Poche responsabilità in occasione dei gol di Pulisic. Nel primo tempo prezioso l’intervento su su Giroud in occasione del gol mancato da Rajnders.

Marusic 5.5 – Leao è troppo per lui: i due gol nascono dalla sua fascia con il portoghese che serve in mezzo i due palloni letali.

Casale 5.5 – Pecca nel posizionamento, insieme al compagno di reparto. Meglio rispetto a Torino, ma ancora qualche imprecisione. Si fa superare con facilità da Leao nel secondo gol.

Romagnoli 6 – Nonostante il problema al naso scende in campo e gioca con sicurezza la partita. Bravo in qualche anticipo. Errore nel posizionamento in occasione del primo gol.

Hysaj 5.5 – Qualche sbavatura di troppo per il terzino sinistro che prova a spingere ma senza riuscire nell’intento.

Guendouzi 6 – Importante il suo lavoro fisico in mezzo al campo: pulisce diverse situazioni in fase di uscita ed è bravo a fraseggiare con i 3 davanti. Dal 67’ Kamada 6 – Non entra male in partita ma non punge con i suoi soliti inserimenti.

Rovella 6.5 – Dopo l’ottima prestazione contro il Torino si conferma un’ottima risorsa per il centrocampo biancoceleste. Ottimo in fase di copertura e con personalità smista i palloni fuori dalla difesa. Dal 67’ Vecino 6 – Entra e fa il suo ma senza pesare sulla gara.

Luis Alberto 5.5 – Un po’ in ombra quest’oggi: qualche errore di troppo in fase di uscita e qualche calo di attenzione che non è da lui. Nonostante ciò per Sarri è anche oggi intoccabile, simbolo che è oramai lui la colonna del centrocampo e della squadra.

Felipe Anderson 5.5 – Inizia male, poi si riprende ma non riesce a pesare sulla gara. Prova qualche guizzo ma la difesa del Milan è un muro. Dal 75’ Pedro SV

Castellanos 6 – Ottimo in fase di fraseggio, un po’ meno in quella di conclusione. Ci prova ma i tiri sono bassi e morbidi. Compensa con un’intesa importante con il resto del reparto. Dal 75’ Immobile SV

Zaccagni 5 – Partita in ombra per l’ala: non crea molte occasioni e in fase di contropiede non riesce a pungere. Dall’82’ Isaksen 6,5 – Entra bene e crea occasioni. Si è creato bene la palla del possibile 1-1 ma è stato fermato dalla difesa rossonera. Ci prova anche da fuori senza riuscire.

All. Maurizio Sarri 6 – Ottimo l’approccio nel primo tempo, dove la gara è stata equilibrata e con qualche occasione per i biancocelesti. Buoni i cambi, ma con un Milan in forma è difficile per tutti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: