PRIMAVERA 1 – Lazio in casa del Genoa per la prima vittoria in trasferta

Quest’oggi la Lazio Primavera alle ore 11 giocherà contro il Genoa in trasferta alla ricerca dei primi 3 punti fuori dalle mura di casa. Infatti 6 dei 7 punti che ha conquistato la squadra di Sanderra sono giunti contro Verona e Sassuolo affrontate dai biancocelesti in casa. In trasferta, invece, spazio al solo punto conquistato contro il Lecce alla terza giornata e alla sconfitta, chiaramente immeritata, contro l’Atalanta alla prima giornata.

LA LAZIO – I biancocelesti arrivano alla sfida con la solita defezione in attacco creata dall’infortunio che terrà fuori Balde per diversi mesi rimediato contro l’Hellas Verona nella sfida d’esordio casalingo a Borghesiana. Spazio allora ancora a Sulejmani. La sfida di Coppa, se non altro, ha messo in chiaro che ci sono altri giocatori a disposizione di Sanderra che possono fare bene e aiutare la causa laziale. Tra questi sicuramente da segnalare Cappelli, che qualche minuto di gioco se lo era conservato anche contro il Sassuolo e che ha risposto presente, sia in campo che con i fatti, anche all’occasione da titolare contro il Cosenza siglando il gol del vantaggio e proponendo una prestazione importante. Ancora centrali per l’attacco biancoceleste saranno anche Gonzalez e Napolitano, entrato benissimo contro il Cosenza e che partirà da posizione più arretrata. Per il resto pochi cambi dall’ultima sfida giocata in campionato contro il Sassuolo dove Dutu insaccò un gol importantissimo allo scadere.

IL GENOA – Dopo la sconfitta arrivata alla prima giornata in casa contro il Torino per 3-4 il Genoa non ha più perso. 5 punti nelle ultime 3 gare arrivate, peraltro, in un modo importante. Basti pensare all’ultima partita che ha visto il Genoa pareggiare 3-3 in casa del Monza strappando un punto, o la partita precedente in cui in casa i rossoblù hanno vinto per 3-0 contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri, infatti, hanno perso le uniche due partite di campionato proprio contro Lazio e Genoa. Si appresta a essere, dunque, una sfida sulla carta ad armi pari, con i biancocelesti che conservano, in classifica, un vantaggio di due punti proprio contro il Genoa, fermo a 5 punti. Tra i giocatori da temere della formazione avversaria da segnalare Papadopoulos: il trequartista ha infatti già messo a segno ben 4 reti nelle prime 4 partite.

