SERIE A | Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Castellanos

Big match allo Stadio San Siro di Milano. Alle ore 18:00, per il secondo match della 7° giornata di Serie A, si affrontano Milan e Lazio, reduci entrambe da un successo, rossoneri per 1-3 a Cagliari, mentre i biancocelesti 2-0 in casa contro il Torino. Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara di quest’oggi:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni,

Allenatore: Maurizio Sarri.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: