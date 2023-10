1 ottobre 2016, sette anni fa la prima doppietta in biancoceleste di Immobile: il ricordo della Lazio

Le dichiarazioni del giocatore del Celtic Yang Hyun-jun in vista della sfida di Champions League contro la Lazio, prevista questo mercoledì alle ore 21:

“Abbiamo fatto del nostro meglio contro il Feyenoord e da lì il nostro lavoro di squadra è diventato più forte dopo quella partita. Se giochiamo con il nostro stile di calcio, penso che sia possibile battere la Lazio. Se vogliamo qualificarci da questo girone di Champions League, dobbiamo vincere questa partita, sicuramente.

Non ho ancora sperimentato l’atmosfera del Celtic Park in una serata di Champions League, ma posso immaginare come sarà. Anche nelle partite di campionato l’atmosfera è incredibile con così tanti tifosi allo stadio. Quindi non vedo davvero l’ora di giocare in Champions League al Celtic Park. Avremo molto supporto, quindi acquisiremo motivazione e faremo del nostro meglio per ottenere i migliori risultati possibili.

Ho avuto modo di giocare davanti a 60.000 tifosi contro il Tottenham a Seul ed è stata una bellissima esperienza per me, ma mi aspetto che la partita della Lazio al Celtic Park sia ancora migliore. Sono rimasto così sorpreso dal calore durante la nostra ultima partita contro il Feyenoord, anche da parte dei nostri tifosi fuori casa“.

