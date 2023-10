Buon compleanno all’ex biancoceleste Gaby Mudingayi: il messaggio di auguri della Lazio

Giornata speciale, in questa domenica 1 ottobre, per un ex calciatore della Lazio: è il compleanno di Gaby Mudingayi! L’ex centrocampista biancoceleste compie proprio oggi 42 anni.

Proprio la Lazio, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha mandato un messaggio di auguri a Mudingayi, che ha indossato la maglia biancoceleste per tre stagioni. Oltre a quella della Lazio, il classe 1981 ha indossato anche le maglie di Torino, Bologna, Inter e Cesena nella sua carriera in Italia. Il messaggio della Lazio:

“Tanti auguri a Gabi Mudingayi! L`ex centrocampista biancoceleste compie oggi 42 anni. Mudingayi ha giocato nella Lazio dal 2005 al 2008, collezionando 83 presenze e un gol. Il belga, che vanta anche 17 presenze in nazionale, si è ritirato nel gennaio 2017”.

