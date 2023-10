GdS | Sarri: “La Lazio non è una big. La Champions per noi è un lusso”

Sette punti in sette giornate. La Lazio non era mai partita così male nell’era dei tre punti. Dopo un discreto primo tempo, la Lazio si è sciolta. Sarri ha commentato così la sconfitta: “La realtà è che non siamo una grande squadra, il Milan lo è. La differenza di cilindrata alla lunga viene fuori. Nel complesso, però, la Lazio non mi è dispiaciuta. Siamo sulla strada buona, ma dobbiamo metterci in testa che il percorso sarà lungo. Dobbiamo considerare la Champions un lusso, mentre il campionato per noi è la vita.” Poi un accenno sul mercato e su Immobile: “Avevo indicato A, B e C, sono arrivati X e Y su cui ho dato l’ok. Ma non sono A. E’ anche vero che ciò succede per il 95% degli allenatori. Immobile? Mi ha detto lui che non era in grado di giocare per un affaticamento. Lo abbiamo portato in panchina per eventuali emergenze. Nel finale gli ho chiesto se se la sentisse e lo ha fatto.”

La Gazzetta dello Sport

