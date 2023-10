La Repubblica | Milano amara, tifosi contro Immobile. Ciro si sfoga: “Nessuna riconoscenza”

Sarri li ha definiti “tiri-ciofeca”, ovvero tiri telefonati, flaccidi, flosci. Si riferisce a quelli di Castellanos e Felipe Anderson. Ciro non ha giocato dal primo minuto, non se la sentiva per una botta presa al coccige e un affaticamento al flessore. Di Castellanos Sarri dice che ha fatto un buon primo tempo, è andato un po’ in difficoltà nella ripresa, come la squadra, ma per essere la prima da titolare ha fatto una buona partita. La crisi del gol è evidente. Sette retti in sette giornate, Immobile ha segnato due volte su rigore e conta anche tre pali, il Taty è partito ieri da titolare per la prima volta. Il tecnico conta di rilanciare il Capitano titolare contro il Celtic, sta cambiando di più a centrocampo. Ieri ha confermato Rovella dal 1′ e sostituito Vecino con Guendouzi. Per ora il trio Kamada, Rovella, Luis Alberto per ora non è fattibile: “Potremmo fare fatica, ma siamo abituati a un centrocampo più offensivo che difensivo.”

