SERIE A | L’Udinese trova il pareggio nel recupero contro il Genoa. Vince il Bologna nel segno di Orsolini

Si è chiusa con il primo pareggio della 7° giornata di Serie A, la sfida delle ore 15:00 di questa prima domenica del mese di ottobre. Ad Udine, tra Udinese e Genoa, finisce 2-2. Primo tempo a tinte rossoblù, con la squadra di Gilardino che passa due volte in vantaggio, prima al 14esimo, poi al 41esimo, grazie alla doppietta di Gudmundsson. Nel mezzo, più precisamente al 23′, è di Lucca la rete del momentaneo pareggio bianconero. Nella ripresa invece, la squadra di Sottil va alla ricerca del gol del pari, che arriva nel primo di cinque minuti di recupero, grazie all’autogol del difensore del Genoa Matturro. Udinese che sale così a quota 4 punti dopo 7 giornate, rimandando l’appuntamento con la prima vittoria del campionato. Il Genoa invece, dopo il 4-1 rifilato alla Roma nel turno infrasettimanale, sale all’undicesimo posto con 8 punti.

Alle 12:30 invece, è andata in scena Bologna-Empoli, che ha aperto la domenica della 7° giornata di campionato. Vittoria netta dei padroni di casa, con un 3-0 che ha come protagonista Riccardo Orsolini: l’esterno rossoblù infatti, è stato l’autore di tutte e tre le reti della squadra di Thiago Motta, una nel primo tempo e due nella ripresa. Bologna che sale così a quota 10 punti, mentre l’Empoli esce sconfitto per la sesta volta dopo 7 giornate, restando così a 3 punti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: