SERIE B | Il capitano dell’Arezzo Razzolini: “Sappiamo di affrontare una Lazio Women che lotta per il primo posto”

Le parole del capitano Costanza Razzolini al termine di Chievo Women-ACF Arezzo, prossima avversaria della Lazio Women.

“Sicuramente sono tutte partite che valgono tre punti, quindi per noi è una partita come un’altra. Sappiamo che affrontiamo un’avversaria che lotta per vincere il campionato e l’affronteremo nella stessa maniera con cui abbiamo affrontato queste settimane: lavorando duramente, lavorando sul nostro gioco e studiando sicuramente qualche mossa dell’avversario. Ma noi lavoriamo nella stessa maniera per tutta la settimana”.

