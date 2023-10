Buon compleanno all’ex biancoceleste Martin Castroman: il messaggio di auguri della Lazio

Oggi, 2 ottobre, è una giornata speciale per un ex calciatore della Lazio: è il compleanno di Martin Castroman! L’ex centrocampista biancoceleste compie oggi 43 anni.

La Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha mandato un messaggio di auguri a Castroman, in maglia biancoceleste dal 2001, più precisamente dalla sessione invernale di mercato della stagione 2001-2002, fino al 2003. Quella biancoceleste non è l’unica maglia indossata dal classe 1980 in Italia, visto che, dopo la Lazio, si è trasferito per una stagione all’Udinese.

Gli auguri della Lazio: “L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 43 candeline. Martin Castroman è approdato in biancoceleste durante la sessione invernale della stagione 2001-2002, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2003. L’argentino, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 55 presenze, realizzando in queste 6 reti tra Serie A, Coppa Italia e competizioni continentali. È passato alla storia per aver realizzato il gol del definitivo 2-2 al 95’ nel derby contro la Roma del 29 aprile 2001 che al 90’ vedeva i giallorossi avanti 2-0”.

