Il Messaggero | Salvate Immobile, il bomber assoluto della storia della Lazio

Come riportato da Il Messaggero, sono sette finora le reti realizzate in altrettante giornate di campionato. In attacco solo Immobile ne ha timbrate due, senza considerare tre sfortunati legni nel computo. A San Siro Castellanos ha aiutato la squadra, creato spazi e duettato con Felipe Anderson. Ma pesano come un macigno le conclusioni mosce e sballate in un vivissimo primo tempo.

Sarri – che non rinuncerebbe mai a Immobile, ultimamente criticato da una parte dei tifosi biancocelesti nonostante i 198 gol realizzati finora con l’aquila sul petto- aveva deciso di schierarlo anche sabato. Alle 9.30 Ciro ha detto in albergo che non se la sentiva perché aveva ancora un dolore fortissimo all’osso sacro e il tecnico lo ha protetto aggiungendo pubblicamente pure un affaticamento al flessore destro. Alla fine lo ha comunque rischiato nella ripresa, sperando in un suo colpo, arrivato per Pedro solo in fuorigioco.

Con quell’assist Immobile si sarebbe tolto un sassolino anche con Spalletti (in tribuna al Meazza), che lo ha accantonato dopo il rigore con la Macedonia del Nord, e ora dovrà decidere cosa fare contro Malta e Inghilterra, gare altrettanto valide per la qualificazione all’Europeo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: