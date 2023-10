Leggo | Lotito vuole risposte. Appena 7 reti in 7 giornate, l’anno scorso erano il doppio

Come riportato da Leggo, ieri ci sarebbe stata anche una telefonata chiarificatrice tra Lotito e Sarri: la volontà è di ripartire subito perché il tempo per rimediare c’è, ma non si possono commettere altri passi falsi per evitare che la zona Europa diventi una chimera.

In queste prime sette giornate la Lazio ha segnato 7 reti contro le 13 di un anno fa, appena 3 portano la firma di un attaccante (contro le 9 della scorsa stagione) due sono di Immobile. L’attaccate, che risente dell’anno in più sulla carta d’identità, è stato messo sul banco degli imputati: in molti erano certi che sarebbe bastato Castellanos per risolvere il problema del gol, prima del match contro il Milan molti tifosi sui social hanno esultato quando Sarri ha annunciato l’impiego dall’inizio dello spagnolo per un affaticamento muscolare di Ciro che ha preferito rifiatare, commenti mal digeriti dall’attaccante e soprattutto dalla moglie che sui social ha parlato di «mancata riconoscenza».

Lotito si aspetta una risposta mercoledì in Champions a Glasgow e domenica con L’Atalanta in campionato. Altrimenti, come ha già promesso, interverrà di persona.

