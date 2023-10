Patric, il messaggio di vicinanza dopo l’incendio mortale di Murcia – FOTO

Terminano nel prime due sfide di questo lunedì di Serie A tra Sassuolo e Monza e Torino e Verona. Nel primo mach è stato il Monza ad avere la meglio, vincendo di misura a Sassuolo per 0-1. La rete di Colombo porta i lombardi a quota 9 punti in dodicesima posizione, mentre i neroverdi rimangono a sempre a 9 undicesimi. Torino-Verona invece termina 0-0, un punto a testa che fa salire i granata a 9 in decima posizione e i gialloblu a 8 in quindicesima posizione (un punto sopra la Lazio 16esima).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: