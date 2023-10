CHAMPIONS LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sul Celtic

Reduce dalla sconfitta in casa del Milan nell’ultimo turno di Serie A, per la Lazio è tempo di tornare in Champions League. Dopo il pareggio per 1-1 nel primo match contro l’Atletico Madrid all’Olimpico, i biancocelesti si apprestano ad affrontare la prima trasferta europea della stagione. Domani sera, alle ore 21:00, la squadra di Sarri sarà impegnata in casa del Celtic, nella 2° giornata della fase a gironi. In vista del match in programma al Celtic Park di Glasgow, in Scozia, ecco la situazione in casa Celtic.

CELTIC

La squadra scozzese è stata sorteggiata nel Gruppo E di Champions League dalla 4° fascia e, dopo aver trovato la Lazio nella terza urna, sono arrivate Feyenoord ed Atletico Madrid rispettivamente dalla prima e seconda fascia. La partita di domani per il Celtic sarà la seconda della stagione in Europa: il club scozzese infatti, fino ad ora, ha disputato solamente la prima gara della fase a gironi di Champions League, uscendo sconfitta per 2-0 dal match in trasferta contro il Feyenoord.

Nell’ultimo weekend di campionato invece, il Celtic è uscito con tre punti dalla gara in trasferta contro il Motherwell. Succede tutto negli ultimi dieci minuti di partita: all’87esimo sono gli ospiti, grazie a Luis Palma, a trovare il gol del vantaggio; al quinto minuto di recupero invece, sono i padroni di casa a trovare la rete del pareggio, ma due minuti dopo, al 97’ il Celtic torna avanti con il gol del definitivo 1-2 firmato Matthew O’Riley. Tre punti che mantengono il club scozzese al primo posto in Scottish Premiership. 19 sono i punti raccolti dopo sette giornate (6 vittorie ed un pareggio), a +4 sul St. Mirren secondo e +7 sui Rangers terzi.

FORMAZIONE

Rispetto alla vittoria in campionato contro il Motherwell, mister Brendan Rodgers dovrebbe cambiare qualche interprete per la sfida di domani contro la Lazio di Maurizio Sarri. Nel 4-3-3 degli scozzesi tornerà tra i pali l’ex Manchester City Hart. La linea a quattro dei difensori potrebbe essere composta da Phillips e Scales come coppia centrale, con Johnston e Taylor sulle fasce. Il centrocampo potrebbe essere confermato quello visto in campionato ma anche nel primo match di Champions contro il Feyenoord, ovvero con O’Riley ed Hatate ai lati del Capitano McGregor. Mentre il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Yang Hyun-Jun e Maeda sulle corsie esterne, con Furuhashi attaccante centrale.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Hyun-Jun, Furuhashi, Maeda.

LA STELLA

La rosa del Celtic è un mix tra calciatori d’esperienza e giovani talenti. Tra i primi troviamo il portiere classe 1987 Joe Hart, ex Manchester City, ma anche il Capitano del club scozzese, Callum McGregor, centrocampista classe ’93 al Celtic dal 2013. Da tenere sott’occhio anche l’attaccante giapponese, classe 1995, Kyogo Furuhashi, arrivato a quota 4 reti realizzate dopo appena 7 partite di campionato. Mentre tra i giovani interessanti da attenzionare ci sono lo scozzese David Turnbull, centrocampista/trequartista classe 2000, che ha trovato la via del gol in tre occasioni in questo inizio di Scottish Premiership, e Matt O’Riley: anche lui nato nel 2000, il centrocampista danese è, attualmente, il miglior marcatore del Celtic, con 5 reti realizzate in 7 partite di campionato.

PRECEDENTI

Nelle competizioni Uefa per club, la sfida di domani tra Celtic e Lazio sarà il terzo confronto tra queste due squadre. I due precedenti sono entrambi negativi per i biancocelesti, con due vittorie per il club scozzese. I due incontri risalgono alla stagione 2019/2020, con Celtic e Lazio inserite nello stesso girone di Europa League. Al Celtic Park di Glasgow, nella terza giornata della fase a gironi, i padroni di casa rimontarono il risultato, vincendo per 2-1. Stesso risultato anche nel match di ritorno, allo Stadio Olimpico di Roma, nel quarto turno della fase a gironi, con la Lazio che passa in vantaggio ed il Celtic che rimonta e porta a casa i tre punti (1-2).

