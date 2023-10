Champions League, non basta un buon Napoli per battere il Real: l’Inter batte di misura il Benfica

Si sono concluse le fide del martedì di Champions League valide per la seconda giornata delle fasi a gironi. Alle ore 18:45 sono sono affrontate quattro squadre appartenenti ai Gironi C e D dove sono presenti i partenopei e i nerazzurri. La Real Sociedad ha superato il Salisburgo per 2-0, mentre L’Union Berlino è stato rimontano dal risultato di 2-0 ad un clamoroso 2-3 dal Braga.

_________________________________________________________________________________________

Alle 21:00, si sono giocati il resto degli incontri tra Copenaghen-Bayern Monaco e Manchester United-Galatasaray nel Gruppo A, Lens-Arsenal e PSV-Siviglia nel raggruppamento B, Napoli-Real Madrid per il gruppo C e Inter-Benfica per il gruppo D. Per quanto riguarda i risultati delle due italiane, il Napoli non è riuscito ad imporsi sui Blancos, perdendo in casa per 2-3. In gol per i partenopei Ostigard e Zielinski, mentre per gli uomini di Ancelotti sono andati segno Vinicius, Bellingham e Meret con un autogol dopo un missile di Valverde. Inter-Benfica invece, è terminata con il risultato di 1-o, con l’unica rete di Thuram. Con questi risultati, il Napoli rimane secondo a 3 punti nel gruppo C, mentre i nerazzurri vanno a 4 a parimenti con la Real Sociedad prima.

Di seguito tutti i risultati di oggi:

Gruppo A Manchester United-Galatasaray 2-3: 17′ e 67′ Hojlund (M), 23′ Zaha (G), 71′ Akturkoglu (G), 81′ Icardi (G)

Copenaghen-Bayern Monaco 1-2: 56′ Lerager (C), 67′ Musiala (B), 83′ Tel (B) Gruppo B Lens-Arsenal 2-1: 14′ G. Jesus (A), 25′ Thomasson (L), 69′ Wahi (L)

PSV-Siviglia 2-2: 68′ Gudelj (S), 86′ rig. de Jong (P), 87′ En-Nesyri (S), 96′ Teze (P) Gruppo C Union Berlino-Braga 2-3: 30′ e 38′ Becker (U), 41′ Niakate (B), 51′ Bruma (B), 95′ Castro (B)

Napoli-Real Madrid 2-3: 19′ Ostigard (N), 27′ Vinicius (R), 34′ Bellingham (R), 54′ rig. Zielinski (N), 78′ aut. Meret (R) Gruppo D Salisburgo-Real Sociedad 0-2: 7′ Oyarzabal, 27′ Mendez

Inter-Benfica 1-0: 62′ Thuram

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: