Proscioglimento caso Tamponi, l’avv. Di Santo: “E’ giusto che il presidente Lotito possa agire per tutti i danni ricevuti da questo comportamento illegittimo e non professionale”

ROMA – A Glasgow la Lazio cerca una vittoria per dare una svolta ad un inizio stagione finora deludente. Sarri e i suoi proveranno a sfruttare la striscia negativa del Celtic: sconfitto nella prima uscita europea con il Feyenoord, mai vittorioso nella scorsa stagione europea e senza vittorie in Champions dal 2017 (3-0 ad Anderlecht). Secondo gli esperti di 888sport e Planetwin365, però, non sarà una partita facile per la Lazio: la vittoria dei biancocelesti si gioca tra 2,37 e 2,40 contro il segno «1» che oscilla tra 2,80 e 2,88. Il pareggio sale a 3,50 volte la posta. Gli unici due precedenti tra le squadre risalgono al 2019: gare di andata e ritorno nei gironi di Europa League. Entrambe le partite si chiusero con la vittoria degli scozzesi per 2-1; anche per la partita di domani i bookmaker puntano sull’Over 2.5, a 1,73 contro l’Under 2.5 a 2,06. In zona gol c’è attesa intorno a Ciro Immobile, in cerca di un gol in Champions che manca da tre anni: il capitano laziale vede una marcatura in quota a 2,40. È sfida a distanza con il bomber di casa Furuhashi, già quattro centri stagionali, proposto a 2,75. GF/Agipro

