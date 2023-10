FORMELLO – Tornano Patric e Pellegrini in difesa, opportunità per Kamada e Pedro – FOTO&VIDEO

Domani sera la Lazio affronterà il Celtic in trasferta nella seconda gara di Champions League; nel frattempo oggi alle 10.30 va in scena l’ultimo allenamento a Formello prima della partenza per Glasgow (volo alle ore 15.00) e della consueta conferenza della vigilia in programma alle 19.00.

Tutti a disposizione del mister per la rifinitura. Squadra in campo alle prese con torello e lavoro atletico per iniziare. Con gli estremi difensori sta lavorando anche il portiere della Primavera Davide Renzetti. Si passa quindi sul campo per le prove tattiche in cui Sarri potrebbe portare cinque modifiche alla formazione che ha perso a Milano. In difesa torna Patric al fianco di Romagnoli davanti Provedel, lo spagnolo ha già dimostrato contro l’Atletico Madrid di poter essere importante nella retroguardia biancoceleste. Discorso che si può applicare anche a Luca Pellegrini sulla corsia mancina per avere una uscita della palla più rapida sulla fascia sinistra con Marusic dal lato opposto.

In mediana Vecino è in vantaggio su Cataldi con Kamda e Luis Alberto. Il giapponese è alla ricerca del riscatto dopo qualche panchina e in Europa può ritrovare la migliore versione di se stesso, rimane comunque aperto il ballottaggio con Guendouzi. Davanti invece si riprende la fascia e l’attacco Ciro Immobile per scacciare le polemiche social degli scorsi giorni. E’ chiamato ad una reazione Felipe Anderson dopo la scialba prestazione di San Siro mentre la sorpresa potrebbe essere Pedro per chiudere il tridente, la qualità e l’esperienza dello spagnolo in uno stadio caldo e un modo per far rifiatare Mattia Zaccagni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: