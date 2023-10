Calendario Lazio, il mese d’ottobre dei biancocelesti – FOTO

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha reso noti gli impegni della squadra di Sarri in tutto il mese d’ottobre. Si parte con la sfida di stasera in Champions League contro il Celtic, poi l’Atalanta in casa domenica 8 alle ore 15:00, il Sassuolo in trasferta il 21 alle 20:45, poi il Feyenoord in Champions il 25 alle 18:45 ed infine la Fiorentina all’Olimpico il 30 ottobre alle ore 20:45.

Di seguito il post della Lazio:

