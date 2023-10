Celtic-Lazio, le formazioni ufficiali

La Lazio torna a vincere in Champions League. Venti anni dopo, i biancocelesti conquistano tre punti in trasferta, battendo per 1-2 il Celtic. Vantaggio dei padroni di casa al 12’ con Furuhashi; al 29’ è un colpo di testa da parte di Vecino a rimettere il risultato in parità. Ma al quinto di sei minuti di recupero, è Pedro a trovare il gol vittoria in casa Lazio, anche lui di testa. Il match è stato diretto dal signor Donatas Rumšas (LTU), coadiuvato dagli assistenti Aleksandr Radius (LTU) e Dovydas Sužiedėlis (LTU), il quarto uomo Robertas Valikonis (LTU), con Juan Martínez Munuera (SPA) al V.A.R. e come A.V.A.R. Roi Reinshreiber (ISR).

Primo tempo corretto, in cui Rumšas interviene poche volte ma in maniera corretta. Al minuto numero 6, il terzino destro del Celtic Johnston interviene in maniera dura, a centrocampo, su Mattia Zaccagni, con il direttore di gara che non utilizza il cartellino giallo ma richiama il calciatore canadese. La prima ammonizione della partita invece, arriva allo scadere del primo tempo, dopo il minuto di recupero assegnato: Phillips interviene fallosamente su Ciro Immobile, con l’arbitro Rumšas che sanziona il difensore del Celtic.

Buona la gestione del direttore di gara anche nella ripresa, ma con qualche cartellino giallo in più. Il primo è arrivato al 61’ ai danni di Luis Alberto, reo di aver protestato eccessivamente dopo un presunto fallo ai suoi danni non fischiato dall’arbitro. Al 74esimo, sempre in casa Lazio, arriva il secondo giallo, questa volta per Castellanos che, nel tentativo di colpire il pallone in rovesciata, colpisce il difensore del Celtic e viene ammonito per gioco pericoloso. All’81’ l’episodio più importante del match: i padroni di casa trovano il gol del 2-1, ma dopo il controllo da parte del VAR, la rete viene giustamente annullata per fuorigioco visto che, prima del tap-in vincente di Luis Palma, c’è il tocco di Maeda, che mette in posizione irregolare l’esterno degli scozzesi. Nei sei minuti di recupero, oltre al gol vittoria di Pedro, al 93’ è arrivato l’ultimo giallo della partita ai danni dei biancocelesti, con Vecino che viene sanzionato per aver interrotto una ripartenza avversaria all’altezza del centrocampo.

