Celtic-Lazio, Pedro nel post: “Meritavamo una vittoria così, bellissimo per i tifosi che sono venuti…”

Al termine della seconda giornata di Champions League che ha visto sfidarsi due squadre del girone E, Celtic e Lazio, Pedro ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

Queste le sue parole: “É un gol importante. Sono contento per tutta la squadra, meritavamo una vittoria così… ci dà molta allegria. É solo la seconda partita ne mancano 4 e saranno tutte difficili, oggi era importante fare punti e vincere lontano da casa. Abbiamo fatto una bella prestazione. É stato bellissimo per i tifosi che sono venuti, li ringrazio per il supporto alla squadra”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: