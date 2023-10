CHAMPIONS LEAGUE | Celtic-Lazio, la lista dei convocati biancocelesti di mister Sarri | FOTO

Dopo il clamoroso pareggio scaturito dalla rete di Ivan Provedel, realizzata nel corso degli ultimi istanti della sfida con l’Atletico Madrid, questa sera la Lazio sará impegnata in Scozia per proseguire il proprio percorso in Champions League: alle 20.45 i biancocelesti affronteranno in trasferta il Celtic di Brendan Rodgers. Dopo una prima giornata che ha visto Lazio e Atletico Madrid dividersi la posta in palio, una sorte più che differente è toccata al Celtic, sconfitto dal Feyenoord a Rotterdam per 2-0: un esito netto al termine del quale gli uomini di Rodgers concludono la gara con due espulsioni subite. Al netto delle squalifiche di Lagerbielke e Holm, la squadra scozzese arriva alla sfida odierna con un percorso che in Premiership la vede al primo posto in solitaria, con sei vittorie e un pareggio nelle prime sette uscite. Sono già sette i punti di vantaggio del Celtic sui Rangers terzi, uno scarto che è costato l’esonero all’ormai ex tecnico Michael Beale. Un percorso quasi perfetto quello degli uomini di Rodgers, che nel weekend hanno a dir poco sofferto nella trasferta contro il Motherwell: con il punteggio fermo sullo 0-0, Palma ha regalato il vantaggio al Celtic al minuto 87’, rete a cui i padroni di casa hanno risposto con il pareggio arrivato al 95’. Con la gara indirizzata ormai verso il pareggio, è stato O’Riley a riscrivere ancora una volta il finale, mettendo a referto la rete dell’uno a due al 97’. Uno stadio caldo per una squadra che non trova il successo casalingo in Champions League da un decennio, come ribadito in conferenza stampa dal tecnico degli scozzesi Rodgers: “Un decennio senza vittorie casalinghe in Champions è tanto tempo ma se la mia squadra giocherà con cuore e coraggio, ho la speranza che questa statistica possa essere messa finalmente da parte e ottenere i nostri primi punti in questo torneo”. Dal canto suo la Lazio proverà a tornare al successo esterno in Europa, che non arriva dalla trasferta di Mosca contro la Lokomotiv: era il 25 novembre 2021, in una gara di Europa League terminata 0-3.

