Champions League, Immobile alle prese con l’inno della Lazio prima della sfida contro il Celtic | VIDEO

Questa sera, al Celtic Park di Glasgow, andrà in scena Celtic-Lazio, gara valida per la 2° giornata della fase a gironi di Champions League. Per presentare la sfida in programma alle ore 21:00, il profilo ufficiale Instagram di NOW Tv, ha pubblicato un video con protagonista il Capitano della Lazio, Ciro Immobile. Il filmato riprende il numero 17 biancoceleste alle prese con l’inno della Lazio, in versione karaoke. Di seguito il video:

