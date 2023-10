Champions League, l’Atletico batte il Feyenoord e conquista i primi 3 punti: come cambia il girone della Lazio

Alle ore 18.45 è andato in scena il match tra Atletico Madrid e Feyenoord, gara valida per la fase a gironi di Champions del gruppo E. Il match è terminato con il risultato di 3-2 per i colchoneros, i quali hanno conquistato la vittoria grazie alle reti di Morata (doppietta) e Griezmann. Agli olandesi invece nono sono bastate le reti di Hermoso e Hancko. Il girone E, che comprende anche Lazio e Celtic, vede ora in testa il club spagnolo con 4 punti, il Feyenoord secondo a 3, la Lazio a 1 e il Celtic a 0, in attesa della sfida tra biancocelesti e scozzesi.

