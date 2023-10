Il Tempo | Lazio torna Ciro. Rebus centrocampo

Naviga in acque turbolente la Lazio di Sarri. Non si può più sbagliare, il tecnico lo sa. Per questo cercherà di aggrapparsi alle poche certezze di questo avvio di stagione. A guidare l’attacco ci sarà ancora Immobile, capitano indiscusso, circondato da dubbi su chi lo affiancherà. Sono Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni tutti in corsa per un posto, ognuno portando qualcosa di diverso all’undici titolare. Dilemmi simili anche per il centrocampo, con Luis Alberto che sembra mantenere un posto nonostante le fatiche accumulate nelle ultime gare. Per le altre due posizioni c’è tanto traffico: Kamada, Vecino, Cataldi, Rovella e Guendouzi sono in lizza per i restanti posti, con Sarri che potrebbe cercare freschezza e solidità in vista delle prossime sfide. In difesa, la decisione tra Lazzari e Pellegrini potrebbe influenzare anche la posizione di Marusic, con il primo che potrebbe spingerlo a sinistra se scelto nella mattinata di oggi. Sarri, quindi, si trova di fronte a decisioni tattiche vitali. Comunque Immobile e compagni potranno contare sulla spinta dei tifosi arrivati in Scozia per sostenere i biancocelesti: saranno circa un migliaio i presenti nel settore ospiti del Celtic Park. Il Tempo/Daniele Rocca

