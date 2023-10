Lazio, i precedenti con l’arbitro Orsato: il bilancio dei 47 incontri è a favore dei biancocelesti

Dopo la sfida che andrà in scena questa sera, tra Celtic e Lazio, valida per la fase a gironi di Champions, i biancocelesti di mister Sarri torneranno a pensare al campionato, con il match contro l’Atalanta prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. La Lazio, in Serie A, è reduce dalla sconfitta per 2-0 in casa del Milan, mentre la squadra di Gasperini ha raccolto un punto dal match interno contro la Juventus (0-0). La designazione arbitrale ha assegnato la sfida tra biancocelesti e nerazzurri, in programma domenica 8 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, al signor Daniele Orsato della sezione di Schio.

L’arbitro Orsato ha già diretto la Lazio in 47 occasioni. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio di quest’ultime sorride alla Lazio: in 20 circostanze il club biancoceleste ha infatti ottenuto i tre punti, in 15 ha trovato il segno “X” e in 12 è uscita sconfitta. Nella scorsa stagione, il fischietto veneto ha diretto la vittoria nel derby del 6 novembre, la vittoria esterna (0-4) contro la Cremonese e il match interno contro l’Atalanta dello scorso 11 febbraio (0-2).

