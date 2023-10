UCL | Celtic-Lazio, Pedro: “Meritavamo una vittoria così importante. Spero di giocare presto da titolare”

La Lazio torna da Glasgow con tre punti importantissimi in chiave qualificazione. In casa del Celtic, nella 2° giornata della fase a gironi di Champions League, i biancocelesti vincono 1-2 nei minuti di recupero, grazie al colpo di testa di Pedro. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto proprio l’autore del gol vittoria, Pedro. Queste le sue parole:

“Qualche gol di testa ne ho fatti, non è una mia qualità, ma è arrivata una bella palla ed ho colpito di testa segnando un gol che da la vittoria a tutta la squadra. Meritavamo una vittoria così importante, anche nel finale. Oggi siamo tutti contenti nello spogliatoio.

Vittoria pesante, per il gol, per la prestazione di tutta la squadra. Dobbiamo prendere in mano le partite come stiamo facendo, però sempre avendo continuità, è quello che da fiducia. E’ stato bellissimo per tutti vincere così, nel finale ed in uno stadio sempre difficile. Ringraziamo tutti i tifosi che sono venuti fin qui ed hanno dato supporto alla squadra.

Andiamo partita per partita. La Champions è così, si può risolvere la partita con piccoli dettagli. Oggi è stato così, anche con l’Atletico sul finale abbiamo segnato. E’ vero che non abbiamo iniziato bene il campionato, ma dobbiamo continuare, prendere continuità e fiducia.

Ho iniziato male, ho avuto problemi con la caviglia. Ma ora sto bene, mi sto allenando bene con la squadra. Spero di giocare presto da titolare, quello è il mister che decide. L’importante è stare tutti a disposizione, io sono sempre a disposizione per aiutare la squadra”.

Parla poi Pedro sui canali di Mediaset: “Per me questa è una notte speciale, soprattutto un altro gol importante, abbiamo meritato la vittoria, siamo tutti contenti. Questa è una vittoria molto pesante per noi. I giocatori nuovi stanno facendo bene, stiamo cambiando tanto, ce lo impone anche il calendario, ma tutti siamo a disposizione e stiamo crescendo, quello di questa sera è un segnale importante. Non abbiamo iniziato bene ma oggi era fondamentale fare qui tre punti, vincere in trasferta è importante, ora abbiamo 4 punti. Atalanta? Parita molto difficile, dovremo recuperare le energie e avere la mentalità giusta per fare un’altra bella prestazione”.

