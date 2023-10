UCL | Celtic-Lazio, Romagnoli: “Grande risultato su un campo difficilissimo. Dobbiamo tornare ai nostri livelli”

Al termine del match tra Celtic e Lazio, che ha visto vincere i biancocelesti nei minuti di recupero per 1-2, ai microfoni di Mediaset Infinity, è intervenuto il difensore della Lazio Alessio Romagnoli. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com, sulla vittoria della sua squadra in Champions League:

“Conta tanto, tanto. Sapevamo che fosse una partita difficilissima su un campo difficile, ci tenevamo a vincere per fare un passo avanti nel girone ed è fondamentale anche per il campionato, sappiamo di non essere partiti bene, ma dobbiamo tornare ai nostri livelli. Ogni partita si soffre, è normale. Loro sono veloci e molto tecnici, non era facile. Siamo molto forti, dobbiamo ritrovare quello che avevamo l’anno scorso e che un po’ ci è mancato in campionato, ma abbiamo tutta la voglia e il tempo di recuperare. Ci portiamo la consapevolezza di aver fatto un grande risultato su un campo difficilissimo. Sappiamo di aver tante qualità, ora testa al campionato”.

