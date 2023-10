YOUTH LEAGUE | Celtic-Lazio, le formazioni ufficiali

Dopo la sconfitta nella 1° giornata della fase a gironi di Uefa Youth League contro l’Atletico Madrid (0-2), la Lazio Primavera di mister Sanderra sta per scendere in campo nel secondo match del girone. Come la Prima Squadra questa sera, anche la Primavera biancoceleste sarà di scena in trasferta, sul campo del Celtic, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Feyenoord. Queste le formazioni ufficiali, scelte dai due allenatori, per il match in programma alle ore 15:00:

CELTIC (4-3-3): McLean; Bonetig, Robertson, Agbaire, Frame; Ure, Carse, Kelly; Davidson, Vata, Cummings.

A disposizione: Meikle, MacKenzie, Quinn, Thomson, Bonnar, Dobbie, Mcardle.

Allenatore: Darren O’Dea.

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Yordanov, Sana Fernandes, Serra.

A disposizione: Magro, Petta, Bigotti, Marini, Urbano, Zazza, Nazzaro.

Allenatore: Stefano Sanderra.

