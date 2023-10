CdS | Vecino: “Siamo stati bravi noi a ribaltarla”

Dopo il gol del vantaggio del Celtic ci ha pensato Vecino a rimettere in corsa la Lazio. L’uruguaiano ha allungato il colpo di testa di romagnoli e ha sorpreso il portiere degli scozzesi. “Una sfida emozionante fino alla fine. Siamo stati bravi a rimanere concentrati e a saperla ribaltare. Il gol è stato il giusto premio. Speriamo di mantenere questa marcia e di estendere il rendimento con continuità anche in campionato, perché siamo ancora in corsa per lottare per i primi posti. Abbiamo fatto una buona partita. Quando si vince sale il morale, ci voleva una vittoria così. Ora pensiamo all’Atalanta.”, ha detto Vecino al termine della partita. Manca solo l’Atalanta a chiudere il tour de force iniziato in trasferta contro la Juve. Dopo ieri si è risollevato il morale, ora bisogna alzare la classifica in campionato. Oggi alle 16.30 riprenderanno gli allenamenti a Formello. La spinta dell’Olimpico può facilitare la reazione in Serie A.

Corriere dello Sport

