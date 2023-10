FORMELLO – Seduta di scarico con testa all’Atalanta. Marusic e Pedro si candidano dall’inizio

Ritorno in Italia con il sorriso per la Lazio dopo la vittoria di Champions in casa del Celtic. La truppa di Maurizio Sarri è sbarcata a Fiumicino in mattinata e nel primo pomeriggio ha svolto il consueto lavoro di scarico con il gruppo diviso fra campo e palestra. Ranghi al completo per il tecnico che domani pomeriggio farà scattare le prove tattiche in vista dell’ipegno contro l’Atalanta di Gasperini che avrà 24 ore in meno per preparare la sfida visto l’impegno odierno in Europa League. Tornerà titolare sicuramente Adam Marusic, uno dei fedelissimo del tecnico, così come si candidano in modo prepotente Guendouzi e Pedro. Lo spagnolo reclama spazio e potrebbe mandare in panchina uno fra Zaccagni e Felipe Anderson. Il primo le ha giocate tutte mentre il secondo è reduce da alcune prestazioni davvero negative.

