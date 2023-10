Il Tempo | Il ds Fabiani: “Caso chiuso. Nessun Sarri contro Lotito”

Ora Sarri ci crede, può arrivare la svolta della stagione. Prima della gara aveva detto ai ragazzi che mancava poco per essere competitivi, ma che quel poco è la differenza tra vincere e perdere. La vittoria per 2-1 della Lazio fa togliere anche qualche sassolino dalla scarpa del mister: “Dopo vent’anni abbiamo fatto secondo posto e rivinto in Champions in trasferta, ma se leggi i commenti di alcuni tifosi sembra che siamo una squadra dell’Eccellenza.” Ieri è sceso in campo il trio Kamada-Vecino-Luis Alberto e ha funzionato abbastanza bene, ma Sarri continua ad essere dell’idea che avendo tanti cambi in quel reparto e giocando ogni tre giorni sono possibili diverse soluzioni. A portare la vittoria, poi, sono stati due fedelissimi: Vecino e Pedro. Lo spagnolo ha anche detto nel post partita che non vuole andare via a gennaio, ma vuole rimanere a Roma e rimanere a disposizione di Sarri.

