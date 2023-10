CdS | Nella nuova Lazionale può entrare Rovella

Come riportato da La Repubblica, ancora problemi muscolari per Immobile: il capitano-goleador è alle prese con un affaticamento ai flessori. Oggi gli esami per capire se l’infortunio è più serio, se c’è lesione: in questo caso, salterà la sfida con l’Atalanta di domenica all’Olimpico (ore 15) e anche le due gare della Nazionale di Spalletti per le qualificazioni europee (contro Malta e Inghilterra, il 14 e il 17). Ma anche se fosse solo un affaticamento, al massimo Ciro domenica andrà in panchina e al centro dell’attacco lo sostituirà Castellanos.

Momento d’oro invece per Pedro, che ha risposto con la meraviglia di Glasgow. Al Celtic ha segnato il suo gol numero 17 in Champions: 15 con il Barcellona, uno con Chelsea e Lazio. E Lotito gli ha rinnovato il contratto per un altro anno, con opzione fino al 2025. Il Tenerife, la squadra del cuore nella quale chiuderà la carriera, può aspettare: «Non è vero – sottolinea – che a gennaio voglio andarmene, io resto qui». Anche se avere poco spazio gli pesa: «Mi alleno per giocare sempre, ma è Maurizio che fa le scelte». E domenica dovrebbe partire titolare contro l’Atalanta, al posto di uno tra Felipe Anderson e Zaccagni. Giorni importanti per il futuro del brasiliano: domani l’incontro con la sorella-manager per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023.

