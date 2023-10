CorSera | Felipe Anderson: “Il rinnovo? Devo pensarci con calma”

Come riportato dal Corriere della Sera, da quando è tornato a Roma il brasiliano non ha saltato una partita: 107 presenze di fila. Eppure in questa stagione non sta facendo benissimo: due assist nella gara di Napoli, uno contro il Torino. In campionato però non ha ancora mai calciato in porta, troppo raramente accende la partita con gli spunti che invece ha sempre avuto. Ma lui assicura che non sta pensando al contratto, che è in scadenza a fine stagione.

Una frecciata alla società però, in un’intervista a «TNT Sports Brasil», ieri l’ha mandata: «Devo prendere la decisione giusta. Qui sono felice, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. In estate, durante il mercato sono arrivati molti sondaggi per me, ma ora è giusto che io sia qui. Specie considerando il periodo delicato che stiamo vivendo con il gruppo in campionato Mia sorella è la mia agente, è in contatto con i club ma io devo ancora concentrarmi molto su me stesso e sulla squadra. Non credo di poter pensare, al momento, ad altre cose anche se il contratto è una cosa molto importante. È il momento di prendere la decisione giusta».

Poi sul derby: «Lo sento davvero. La città è divisa, entrambe hanno molti appassionati e quindi si incontrano molti tifosi. Si è sempre sotto pressione per vincere il derby. Se non è il più grande, è tra i più grandi e i più difficili del mondo».

