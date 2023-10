CorSera | Pedro, il 17 porta fortuna. La Champions è casa sua

Come riportato dal Corriere dello Sport, a Formello grande attesa per le scelte del ct: ben 7 preconvocati. La possibile sorpresa si chiama Nicolò Rovella, 22 anni non ancora compiuti, centrocampista di Segrate appena acquistato dalla Lazio. Spalletti lo ha inserito nella lista dei preconvocati a differenza di fine agosto, quando non era ancora stato lanciato da Sarri.

In elenco ci sono anche Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Zaccagni e Immobile.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: