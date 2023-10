FORMELLO – Immobile corre verso l’Atalanta, il capitano si allena con i compagni

Comincia la preparazione alla sfida contro l’Atalanta di domenica alle 15 allo Stadio Olimpico con una buona notizia. Ciro Immobile ha svolto il riscaldamento con i compagni, l’affaticamento accusato dopo il Celtic sembra già alle spalle con gli esami strumentali che hanno confermato l’esito negativo. Da capire ora se Sarri lo prenderà in considerazione per le prove tattiche o rimanderà a domani l’impiego del attaccante per la rifinitura.

