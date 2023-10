Lazio-Atalanta, Piscedda: “Contro l’Atalanta servirà un’altra Lazio. Se Immobile sta male è meglio che…”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex biancoceleste Massimo Piscedda ha parlato del prossimo match che attende la Lazio in Serie A contro l’Atalanta.

Queste le sue parole:

“L’Atalanta di quest’anno ha inserito due giovani cresciuti nel proprio vivaio come Scalvini e Ruggeri di ritorno dalla Salernitana. Ho visto i bergamaschi contro la Juve e mi sembra una squadra in salute, che fa molta pressione e non ti fa respirare. Servirà un’altra Lazio”.

“Se Ciro sta male non deve scendere in campo, ma se non ci sono infortuni io lo vedrei sempre titolare. E comunque giocatori come Ciro, decidono in proprio se giocare o no”.

“L’Atalanta è vero che cambia molto, ma prende sempre giocatori resistenti e alcuni anche di qualità e che quindi a livello europeo funziona molto bene e si adatta molto meglio di altre. Purtroppo la Lazio non può fare il tipo di gioco dell’Atalanta perché non ha giocatori con quelle caratteristiche”.

“Si può cambiare modulo alla Lazio? Sì, ma sono scelte dell’allenatore e del suo staff. I giocatori attuali della Lazio sicuramente permettono di poter cambiare modulo, ma sono decisioni che deve prendere l’allenatore. Contro il Celtic ho notato che è stata sufficiente una filtrante per mettere in difficoltà la Lazio che mi sembra evidente non faccia pressing organizzato. Luis Alberto o Guendouzi che partono da soli a pressare e dietro non sale nessuno, non lo puoi chiamare pressing”.

