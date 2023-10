Serie A, pareggio per entrambi i match dell’ottava giornata

L’account ufficiale twitter di Sportface pubblica una dichiarazione del presidente Lotito rilasciata al TG1 a proposito della Roma. Queste le parole del presidente: “Io penso alla tutela della mia città, altri all’aspetto economico. Pronti a SPQR sulle maglie: se il Comune non ha avuto nulla in contrario per l’altro club, non vedo perché dovrà ridire qualcosa”.

Di seguito il link del tweet: https://twitter.com/sportface2016/status/1710367792002679045?t=B2vU2M5QC70FEMvX9_8i7Q&s=08

