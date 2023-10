CorSera | Immobile, i soliti acciacchi. Rischio stop con l’Atalanta

Ieri sono state rese note le convocazioni di Spalletti per le prossime sfide della Nazionale con Malta e Inghilterra e, come visto, non è presente Immobile. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, non si tratterebbe di scelta tecnica, bensì di una decisione concordata da entrambe le parti dopo un colloquio approfondito. Il ct, che ha anche chiamato Sarri per informarsi sulle condizioni del capitano della Lazio, avrebbe voluto Ciro al 100% della forma lunedì a Coverciano, anche perché nello spogliatoio ha ormai una responsabilità rilevante.

